"Незаконная" забастовка и преображение министра финансов. Экономический обзор за неделю

Если обычно при подготовке обзора приходится делать выбор между теми или иными событиями предыдущей недели, то на этот раз такой дилеммы не было. В последнюю неделю уложились "незаконная" всеобщая забастовка, забастовка учителей старших классов и внезапный кульбит министра финансов Бецалеля Смотрича, начавшего в срочном порядке продвигать государственный бюджет.

Редакция Newsru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

О праве на забастовку в Израиле и последствия решения Бар-Давида

Я не зря поставил в кавычки слово "незаконная" применительно к забастовке солидарности с семьями похищенных, объявленной на этой неделе председателем Всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут Клалит") Арноном Бар-Давидом. В Израиле нет законов, запрещающих забастовку. Даже в силовых структурах нет запрета на забастовку, есть запрет на создание рабочего комитета.

В Израиле действуют понятия "защищенная забастовка" и "незащищенная забастовка". В случае "защищенной забастовки", объявленной по всем правилам и преследующей цели, связанные с причиной существования профсоюза, ни работодатель, ни третьи стороны, пострадавшие в результате забастовки, не могут требовать от работников или от профсоюза компенсации ущерба. В случае "незащищенной забастовки", то есть забастовки, проводимой в нарушение установленных правил или по причинам, не связанным с причиной существования профсоюза, такой защиты у бастующих нет.

Очевидно, что забастовка, объявленная Бар-Давидом без предварительного уведомления и без какой-либо минимальной прямой связи с правами представляемых профсоюзом работников, была объявлена судом незащищенной. Не совсем понятно, зачем для этого потребовалось обращаться в три разных судебных инстанции, возможно, противники забастовки опасались "класть все яйца в одну корзину", но в итоге расположенный в Бат-Яме Тель-Авивский окружной суд по трудовым спорам очень быстро вынес решение, отклонив попытки адвокатов "Гистадрута" доказать обоснованность забастовки проявлением солидарности, и потребовав прекратить ее в 14:30, а не в 18:00, как предложил профсоюз в качестве компромисса. Бар-Давид заявил, что возглавляемая им организация законопослушна и будет действовать в соответствии с решением суда.

Хотя Бар-Давид обычно не торопится прибегать к забастовкам, давление на него как на обладателя реальной силы, способной остановить правительство и вынудить его изменить образ действий, оказывается на протяжении последних двух лет. Весной 2023 года ему оказалось достаточно "изобразить забастовку", чтобы вынудить премьер-министра Биньямина Нетаниягу отказаться от увольнения министра обороны Йоава Галанта. Но при этом осталось не ясно, насколько он был готов действительно реализовать угрозу, и насколько правдивы слова главы рабкома управления аэропортов, старого "ликудника" Пинхаса Идана, о том, что забастовка была согласована с канцелярией Нетаниягу.

На этот раз Бар-Давид, тоже под массированным давлением со стороны предпринимательского сектора, части семей похищенных и лидеров протестных движений в итоге решил использовать имевшееся в его распоряжении "оружие". Однако именно потому, что речь идет о политическом поводе, "выстрел" оказался неудачным.

Чтобы забастовка в Израиле принесла свои плоды быстро, нужно парализовать ровно две структуры – 1)систему дошкольного и начального школьного образования, 2) аэропорт. Все остальное может быть парализовано гораздо дольше, прежде чем правительство начнет реагировать. На этот раз многие муниципалитеты отказались присоединиться к забастовке, а в тех муниципалитетах, которые приняли участие в забастовке, профсоюз учителей только ограничил работу детских садов и школ половиной дня, а не полностью закрыл их. Закрытие аэропорта Бен-Гурион самому профсоюзу удалось согласовать только на два утренних часа, при этом авиакомпании, которые должны были вылетать в эти часы, просто сдвинули полет на более раннее время. После этого последовали попытки надавить на Пинхаса Идана, чтобы тот парализовал аэропорт до вечера, но в такие игры умеет играть не только "Гистадрут". Партийный суд "Ликуда" внезапно вынес промежуточное решение по поводу требования о его исключении из партии за предыдущую забастовку, несмотря на то, что министр транспорта Мири Регев активно защищала своего протеже.

Кроме того, внутри самой федерации имели место серьезные разногласия, поскольку многие профсоюзы и важные рабочие комитеты возглавляют "ликудники", а Национальная федерация профсоюзов ("Гистадрут Леумит"), объявившая, что не намерена присоединяться к политической забастовке, пыталась активно перевербовать отдельных работников и рабочие комитеты перейти под ее крыло. Поэтому могу с большой долей уверенности сказать, что Бар-Давид вздохнул с облегчением, получив предписание суда прекратить забастовку. Теперь давление на него должно снизиться.

Внезапное преображение министра финансов

Министр финансов Бецалель Смотрич заставил на этой неделе политических и экономических обозревателей гадать, что именно заставило его резко изменить свою позицию, провести экстренное совещание с долгое время игнорировавшимся им и подвергавшимся остракизму руководством своего министерства, а на следующий день представить общие черты и план утверждения госбюджета, при том что последние два месяца он всем своим видом показывал, что никуда торопиться не намерен.

В числе озвученных версий – разногласия с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, желающим затянуть утверждение госбюджета до выборов в США, получение "зеленого света" на продвижение госбюджета от того же Нетаниягу, разногласия с партией ШАС по поводу ротации на посту министра финансов.

Поскольку мы не умеем читать мысли, мы не можем знать реальных причин, приведших к столь внезапному преображению главы минфина, однако по ряду косвенных признаков я бы предположил, что на Смотрича повлияла как раз всеобщая забастовка. По крайней мере она была одним из факторов. Разумеется, "после" – не значит "вследствие", и тем не менее, вечером 1 сентября было объявлено о всеобщей забастовке, 2 сентября, в день забастовки, было проведено экстренное совещание Смотрича с руководством минфина, а днем 3 сентября он на пресс-конференции представил рамки госбюджета и сроки его утверждения. И одной из тем, подчеркнутых министром в ходе пресс-конференции, было намерение изыскать средства для сокращения дефицита госбюджета за счет "повышения эффективности работы министерств" и за счет отмены индексации зарплат в общественном секторе и замораживания повышения минимальных зарплат.

Я не исключаю, что Смотрич, давно и неоднократно озвучивавший идеи ослабления влияния профсоюзов, в частности – путем введения принудительной медиации в жизненно важных для функционирования экономики структурах (таких как естественные монополии, госслужбы, медицинские учреждения и т.д.), увидел в забастовке, расколовшей профсоюзы, возможность ослабить их.

Однако еще до того, как он дойдет до противостояния с профсоюзами, Смотричу придется пройти препятствие в виде ультраортодоксальных партий, которые показали, что выдвигать ультиматумы умеет не только Итамар Бен-Гвир.

Задолго до начала октября, когда Смотрич обещал представить бюджет на 2025 год на утверждение правительства, ему необходимо провести через Кнессет второй пересмотр бюджета на 2024 год – те самые 3,4 миллиарда шекелей расходов, которые должны покрыть расходы на содержание эвакуированных жителей севера, на помощь резервистам и на финансирование коллективного трудового соглашения с учителями старших классов. И сделать это в трех чтениях надо до конца сентября.

При этом "Яадут а-Тора" уже сказала, что коалиция может забыть о голосах фракции до тех пор, пока не будет урегулирован вопрос увеличения финансирования ультраортодоксальных школ (распространение на них реформы "Офек Хадаш").

Министр труда и социального обеспечения от партии ШАС Йоав Бен-Цур, в ведении которого находится Ведомство национального страхования ("Битуах Леуми"), заявил, что не допустит замораживания пособий и отмены повышения минимальной зарплаты.

И обе ультраортодоксальные партии вместе заявили, что не будут голосовать за госбюджет 2025 года до тех пор, пока не будет урегулирован вопрос призыва ультратортодоксов на срочную службу, и что больше авансом они голосовать не будут.

В общем, госбюджет 2025 преодолел сопротивление министра финансов, однако ближе к утверждению от этого пока что не стал.

Забастовка вне фокуса внимания

Помимо всеобщей забастовки на этой неделе началась официально забастовка учителей старших классов, длящаяся уже второй год в виде частичных забастовочных санкций, от которых страдали школьники. Как я написал выше, правительства не могут себе позволить забастовки в детских садах и младших классах, поскольку это парализует экономику и быстро лишает рассудка родителей маленьких детей. Старшеклассники же могут сидеть дома самостоятельно, поэтому торопиться и закрывать забастовку любой ценой в правительстве не видят смысла. В результате эта забастовка остается вне фокуса общественного внимания, занятого войной и судьбой заложников.

Первая в истории Израиля угроза забастовки в школах датирована еще августом 1949 года. В 1958 году учителя старших классов вышли из профсоюза учителей, организовав свою профсоюзную организацию. И с тех пор именно они были основными инициаторами забастовок. На их счету и две самые длинные забастовки – 62 дня в 2007 году и 45 дней в 1978 году. Что интересно, в обоих случаях причиной забастовки было желание получить от государства более выгодные условия, чем получил профсоюз учителей. И в обоих случаях организация учителей успеха не добилась. В последнее десятилетие Ран Эрез, возглавляющий организацию уже 27 лет и стоявший, среди прочего, за забастовкой 2007 года, старался не доводить дела до забастовок, ограничиваясь забастовочными санкциями и однодневными акциями. Однако на этот раз, похоже конфликт снова затянется, поскольку обе стороны пошли на принцип.

Лидер "Еш Атид" Яир Лапид доставил вчера немало удовольствия сторонникам коалиции, подвергнув правительство нападкам в связи с требованием включить в коллективное трудовое соглашение с организацией учителей старших классов пункт о квоте найма вне соглашения, в рамках индивидуальных контрактов. Ему не преминули напомнить, что коллективное соглашение с профсоюзом учителей подписывало его правительство, и в этом соглашении был включен ровно такой же пункт.

В министерстве финансов на уступки конкретно в этом вопросе идти не намерены, как и Ран Эрез, категорически отвергающий любой компромисс в данном вопросе. Министр просвещения Йоав Киш ведет переговоры ради переговоров, а премьер-министр Биньямин Нетаниягу вмешиваться не торопится. Поэтому старшеклассникам остается или ждать решения суда, или же идти перекрывать дороги в знак протеста, если найдутся еще свободные от протестов дороги.

Пока же органы местной власти пытаются самоорганизоваться и обеспечить школьникам хоть какую-то возможность учебы с привлечением структур неформального образования. Что, несомненно, является прогрессом по сравнению с 1978 годом, когда их хотели отправить на сбор урожая.