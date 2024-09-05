Смотрич подписал указ о введении "углеродного налога"

Министр финансов Бецалель Смотрич повторно подписал указ о введении "углеродного налога" после внесения в него исправлений, утвержденных финансовой комиссией Кнессета.

Налог распространяется на углеродное топливо, предназначенное для выработки электроэнергии и для других целей, не связанных с транспортом (транспортное топливо уже облагается высоким налогом).

Постепенно, до 2030 года, будут повышаться акцизы на природный газ, уголь, бытовой газ, мазут и нефтяной кокс. При этом акциз на уголь по большому счету перестанет быть актуальным уже через два года, когда последние израильские электростанции прекратят пользоваться им.

По настоянию финкомиссии Кнессета, в указ включен механизм, практически полностью возвращающий промышленным предприятиям выплаты по налогу. При этом, за некоторыми индивидуальными исключениями, от них не требуется модернизация систем с целью сокращения углеродного следа. Таким образом, налог ляжет только на конечных потребителей.

Согласовано, что повышение акциза приведет к постепенному повышению тарифов на электричество – на 1% в следующем году и в общей сложности на 5% до 2030 года. Очевидно, что домохозяйства почувствуют и повышение цен на бытовой газ.