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Экономика

Volvo отменило планы полного перехода на электромобили к 2030 году

время публикации: 05 сентября 2024 г., 22:45 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 22:45
Volvo отменило планы полного перехода на электромобили к 2030 году
AP Photo/Virginia Mayo, File

Шведский автомобильный концерн Volvo объявил об отказе от планов полного перехода на выпуск электромобилей к 2030 году, анонсированного три года назад.

В корпорации объяснили причину изменением рыночных условий и недостаточно быстрым развертыванием сетей подзарядки электромобилей.

Следует отметить, что Volvo входит в консорциум, контролируемый китайским автоконцерном Geely, и использует в процессе производства принадлежащие Geely заводы в Китае. Поэтому продукция концерна подпадает под введенные США и Европейским союзом защитные пошлины.

Ранее от планов полного перехода на электромобили отказались американские автомобильные концерны General Motors и Ford.

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