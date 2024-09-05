Volvo отменило планы полного перехода на электромобили к 2030 году
время публикации: 05 сентября 2024 г., 22:45 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 22:45
Шведский автомобильный концерн Volvo объявил об отказе от планов полного перехода на выпуск электромобилей к 2030 году, анонсированного три года назад.
В корпорации объяснили причину изменением рыночных условий и недостаточно быстрым развертыванием сетей подзарядки электромобилей.
Следует отметить, что Volvo входит в консорциум, контролируемый китайским автоконцерном Geely, и использует в процессе производства принадлежащие Geely заводы в Китае. Поэтому продукция концерна подпадает под введенные США и Европейским союзом защитные пошлины.
Ранее от планов полного перехода на электромобили отказались американские автомобильные концерны General Motors и Ford.