Минфин снизил прогноз темпов роста экономики Израиля

В четверг, 5 сентября, состоялось первое заседание руководства министерства финансов по государственному бюджету, на котором присутствовал также премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

На заседании, длившемся менее часа, главе правительства были представлены основные исходные данные и планы по изысканию 35 миллиардов шекелей, необходимых для удержания дефицита госбюджета в заданных рамках.

В частности, министерство финансов ухудшило прогноз по темпам роста экономики Израиля по сравнению с июньским прогнозом. Согласно новой оценке, ВВП в 2024 году вырастет на 1,1%, а не на 1,9%, а в 2025 году – на 4,4%, а не на 4,6%.

При этом прогноз на 2025 год основывается на сценарии, предусматривающем завершение военных действий.

Также были указаны точные даты продвижения госбюджета:

- Утверждение правительством до 8 октября

- Подача в Кнессет до 15 ноября

- Окончательное утверждение до 31 декабря

Несмотря на то, что на заседании присутствовал председатель Банка Израиля профессор Амир Ярон, ему не было предоставлено право голоса. Нетаниягу свернул заседание, заявив, что у него другая важная встреча. Было согласовано, что в ближайшие дни состоится еще одно заседание, которое откроет глава центробанка.