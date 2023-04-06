Экономика в тени конфликта вокруг судебной реформы и обвинения в адрес главы Банка Израиля. Обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Экономические новости Израиля по-прежнему находятся в тени судебной реформы и обсуждаются практически исключительно в связи с ней. При этом одна и та же новость сторонниками и противниками реформы интерпретируется диаметрально противоположно, и обе стороны продолжают обвинять друг друга в предвзятости и слепоте.

Противники реформы приписывают ее продвижению любую негативную новость вне зависимости от глобального контекста, тогда как сторонники настаивают, что если негативное влияние и имеет место, то лежит полностью на совести противников, подрывающих экономику, чтобы остановить реформу.

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Одним из ярких примеров последней недели стал отчет Start-Up Nation Policy Institute об инвестициях в израильский хайтек за первый квартал 2023 года. Согласно отчету, инвестиции составили всего 1,7 миллиарда долларов, на 20% меньше, чем в четвертом квартале 2022 года и на 75% меньше первого квартала 2022 года, причем треть этой суммы пришлась всего на три компании, а в общей сложности мобилизовать капитал удалось всего 112 компаниям – худший показатель с 2014 года.

Значительная часть противников реформы не стала заглядывать в этот отчет глубже, сочтя, что эти цифры, пришедшиеся на первые три месяца работы нового правительства и период активного продвижения реформы, говорят сами за себя.

И действительно показатели первого квартала 2023 года существенно хуже даже последних данных 2019 года (то есть до начала пандемии COVID-19). Однако сами составители отчета признают, что сложно сказать, какая часть сокращения инвестиций в израильский хайтек спровоцирована политическим кризисом в Израиле, а какая – глобальным спадом сектора высоких технологий, начавшимся еще в середине 2022 года после бума второй половины 2020-го первой половины 2022-го годов.

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Впрочем, сторонники реформы также игнорируют влияние глобальной экономики на Израиль. Запрета премьер-министра Биньямина Нетаниягу на высказывания членов его партии по поводу Банка Израиля хватило ровно на месяц. Очередное повышение учетной ставки в рамках борьбы с инфляцией (вслед за ФРС, ЕЦБ, Банком Англии и другими ведущими центробанками) привело к возобновлению нападок на председателя Банка Израиля Амира Ярона, причем не с задних скамей коалиции, а непосредственно из правительства.

Министр связи Шломо Караи ("Ликуд") обвинил профессора Ярона в нежелании считаться с нуждами простых граждан. "Спасибо управляющему Банком Израиля за великолепный подарок, который он преподнес гражданам Израиля. При такой черствости в канун праздника Песах, вероятно, можно поставить на должность управляющего робота, который будет принимать решения о повышении учетной ставки на основе объективного алгоритма, оторванного от нужд людей", – написал министр.

В прошлый раз Нетаниягу и министр финансов Бецалель Смотрич быстро отреагировали на такие нападки, выступив в защиту независимости Банка Израиля. На этот раз реакции не последовало, и профессору Ярону пришлось отвечать на нападки самому: "Важность независимости Банка Израиля очевидна всем, возможно, кроме министра связи. Мы продолжаем бороться с инфляцией, и повышение ставки – необходимый для этого инструмент".

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Не исключено, что причиной отсутствия реакции политического руководства стало включение в заявление о повышении учетной ставки и в обзор экономики страны прогноза аналитического отдела Банка Израиля по поводу последствий судебной реформы для экономики страны. Как и в опубликованном две недели назад прогнозе бюджетного отдела министерства финансов, прогнозы колеблются от неутешительных до катастрофических (потеря ВВП до 50 миллиардов шекелей в год).

К нападкам на Ярона присоединился и министр диаспоры и социального равенства Амихай Шикли ("ЛИкуд"), обвинивший главу центробанка в "службе элитам и в преднамеренном подрыве экономики страны, чтобы остановить судебную реформу". Шикли утверждает, что прогнозы вроде того, который опубликован Банком Израиля, формируют повестку дня и становятся самосбывающимся пророчеством. "Такие прогнозы нужно давать за закрытыми дверьми, а не на CNN", – заявил министр, имея в виду интервью Ярона, данное еще до публикации прогноза.

Между тем, не стоит забывать, что инвесторы и рейтинговые агентства обращают на нападки на независимость центробанка гораздо больше внимания, чем на его прогнозы.

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Публикация двухгодичного отчета Организации экономического сотрудничества и развития, которая в обычное время была бы самой обсуждаемой новости, в итоге свелась для многих СМИ к вопросу о наличии упоминания важности независимой судебной системы для экономики страны.

Впрочем, если быть честным, не содержали каких-то откровений и остальные части отчета (судебная система упоминалась в разделе о борьбе с коррупцией – сфере, в которой Израиль находится в нижней трети OECD). Аналитики организации отмечают быстрый выход экономики страны из пандемийного кризиса, поддерживают политику Банка Израиля и хвалят строгую фискальную политику израильских правительств (напоминаю, отчет за 2021-2022 годы), особо хвалит израильскую систему налогообложения.

Минусы израильской экономики тоже ни для кого не секрет – о низкой производительности труда везде, кроме хайтека (в отчете Израиль назван двухскоростной экономикой), отставании в инфраструктурах и нарастающем дефиците врачей говорится давно. Рекомендации по сокращению субсидий ученикам йешив, переходу на налог на километраж, увеличению количества студентов на местных медицинских факультетах – также обсуждаются далеко не первый год. И в то же время складывается впечатление, что в OECD так до конца и не знают, как воспринимать страну с тремя группами населения, имеющими крайне разную культуру экономического поведения и восприятия экономики в целом. В частности поэтому стоит осторожно относиться к рекомендациям OECD, основанным на данных об уровне бедности.

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Еще одним событием минувшей недели стала резкая угроза ухудшения отношений между министерством финансов и Всеобщей федерацией профсоюзов ("Гистадрут"). Министр финансов Бецалель Смотрич, до выборов говоривший о проведении законодательства, ограничивающего забастовки, в итоге очень быстро договорился с главой "Гистадрута" Арноном Бар-Давидом о коллективном трудовом соглашении, чтобы нейтрализовать угрозу для продвижения судебной реформы. Однако в итоге именно всеобщая забастовка, по утверждению некоторых – согласованная с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, и вне всякого сомнения – политическая, за несколько часов вынудила ястребиную часть коалиции согласиться на приостановку продвижения реформы и начало переговоров. Как только идеологическая составляющая мировоззрения Смотрича оказалась согласована с экономической составляющей, он, во-первых, объявил о замораживании договоренностей, признав тем самым, что они были даны ради достижения другой цели (позднее было выпущено официальное опровержение), а во-вторых, потребовал начать подавать иски в суд против "Гистадрута" для компенсации финансового ущерба. Полагаю, что сделать это ему будет сложно, поскольку предыдущие два шага в итоге существенно укрепили позиции "Гистадрута" в политическом и общественном плане.