На фоне войны и политического кризиса количество новых бизнесов в Израиле сократилось на 20%

Согласно данным Центрального статистического бюро, во второй половине 2023 года в управлении НДС были зарегистрированы 28366 новых бизнесов, на 20,4% меньше, чем во второй половине 2022 года.

При этом следует отметить, что 2022 год в целом был годом экономического роста после завершения пандемии коронавируса, тогда как 2023 год сопровождался в Израиле политическим кризисом, поэтому еще до начала войны показатели регистрации новых бизнесов в 2023 году были ниже. В первые три месяца войны эти показатели рухнули еще ниже. Если в 2022 году после нейтрализации влияния сезонных факторов в четвертом квартале открылось около 18,6 тысяч бизнесов, то в 2023 году за аналогичный период – всего 12,6 тысяч бизнесов, то есть на треть меньше.

Самое резкое сокращение в открытии новых бизнесов наблюдалось в сфере недвижимости – 27,8%. В сфере строительства и ремонта количество новых бизнесов сократилось на 21,5%, в секторе высоких технологий – на 6,3%.