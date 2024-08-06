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Экономика

Delta сообщила о приостановке полетов из Нью-Йорка в Тель-Авив до конца августа

время публикации: 06 августа 2024 г., 00:01 | последнее обновление: 06 августа 2024 г., 00:01
Delta сообщила о приостановке полетов из Нью-Йорка в Тель-Авив до конца августа
Flash90/Yossi Aloni

В понедельник, 5 августа, американская авиакомпания Delta сообщила, что прекращает полеты из Нью-Йорка в Тель-Авив до 31 августа в связи с обстановкой в ближневосточном регионе.

Delta приостановила полеты в Израиль с 1 августа, сообщив, что рейсы в Тель-Авив не возобновятся раньше 8 августа.

Не менее 19 авиакомпаний отменили рейсы в Израиль: Aegean (Греция), Air Europa (Испания), Air India (Индия), Delta (США), Fly Dubai (ОАЭ), Iberia Express (Испания), Ethiopian Airlines (Эфиопия), ITA (Италия), KLM (Нидерланды), LOT (Польша), United Airlines (США), Vueling (Испания), Lufthansa (Германия), Swiss Air (Швейцария), Austrian Airlines (Австрия), Brussels Airlines (Бельгия), Eurowings (Германия), Ryanair, Air Baltic. 4 августа компания Ethiopian Airlines возобновила полеты в Израиль.

Экономика
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