Минфин и Банк Израиля договорились о продвижении создания малых банков с упрощенной регуляцией

Министр финансов Бецалель Смотрич и председатель Банка Израиля Амир Ярон опубликовали совместное заявление, в котором представили рекомендации комиссии по усилению конкуренции в банковской сфере.

Комиссия, возглавляемая инспектором банков Дани Хахиашвили и директором бюджетного отдела минфина Йогевом Градусом, подготовила рекомендации по созданию малых банков с упрощенным регулированием.

Целью комиссии было формирование плана снятия ограничений и снижения барьеров для входа новых игроков на рынок банковских услуг, включая игроков, уже работающих на финансовом рынке, таких как компании кредитных карт, небанковские кредиторы, клиринговые компании и платежные операторы. При этом подчеркивается задача сохранения стабильности банковской системы и благосостояния клиентов, а также вопросы конфликта интересов, которые могут возникнуть.

Комиссия рекомендовала создать поэтапную систему банковского лицензирования, которая позволит появление новых игроков на банковском рынке. Для этого будут установлены три уровня надзора и регулирования в соответствии с размером банков.

Малый банк, объем активов которого не превышает 5% от общих активов системы, сможет использовать гибкую, инновационную и экономичную бизнес-модель, позволяющую аутсорсинг финансовых услуг, включая специализацию только на депозитной и кредитной деятельности.

Холдинговая компания, контролирующая институциональную финансовую корпорацию, сможет одновременно контролировать также банк, объем активов которого не превышает 2,5% активов банковской системы, с возможностью повышения порога до 5% с разрешения министра финансов и управляющего Банка Израиля и после консультации с группой мониторинга, которая будет создана для этой цели. Банк, контролируемый такой холдинговой компанией, не сможет заниматься консультированием, посредничеством или маркетингом инвестиционных инструментов, страхования и сбережений.