Исследование: стагнация кадров в израильском хайтеке не связана с ИИ

После десяти лет непрерывного роста, включая рост на 10% в 2021-2022 годах, количество работников, занятых в израильской отрасли высоких технологий прекратило расти.

Согласно исследованию организации RISE Israel и компании IVC, эта стагнация неравномерна и меняет структуру рабочих мест в отрасли. В первую очередь пострадали должности в сфере управления кадрами, маркетинга, продаж и бизнес-развития, тогда как технологические позиции в основном сохраняют стабильность, а в отдельных сегментах продолжают расти, сообщает The Marker.

Так, между 2022 и 2024 годами количество работников в сферах информационных систем, кадров и тестирования сократилось на 8%, в сфере маркетинга и продаж – на 7%, в сфере бизнес-развития – на 2%. В то же время количество занятых в сфере науки о данных выросло на 1%, в сфере аппаратного обеспечения – на 2%, а в сфере разработки алгоритмов – на 6%.

Авторы отчета, Асаф Патир и Алексей Симановский, подчеркивают, что период стагнации совпадает с периодом сокращения привлекаемого капитала, и выглядит больше как бюджетные корректировки на сужающемся рынке, чем как технологическая революция.

Патир и Симановский пришли к выводу, что на данный момент нет признаков массового замещения работников хайтека технологиями искусственного интеллекта, а проблемы с трудоустройством выпускников вузов последних двух лет связаны с несоответствием ожиданий роста рынка его реальным показателям.

За последний год число работников хайтека без высшего образования сократилось на 5,5%. Отмечается определенное сокращение успешного трудоустройства выпускников компьютерных факультетов, однако их шансы по-прежнему намного выше, чем у других (40-50% выпускников находят работу в хай-теке в течение года после получения степени).

В то же время заметно выросли шансы трудоустройства в хайтеке выпускников факультетов экономики, статистики и науки о данных.

Заметно меньшим спросом в хайтеке стали пользоваться обладатели специальностей, связанных с сельским хозяйством, фармацевтикой, пищевой промышленностью.

В 2024 году впервые за последние 10 лет сократилась доля женщин в хайтеке.