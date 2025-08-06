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Экономика

Комиссия Нагеля рекомендовала правительству суперкомпьютер на 60 тысяч GPU

ИИ
время публикации: 06 августа 2025 г., 07:19 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 07:19
Комиссия Нагеля рекомендовала правительству суперкомпьютер на 60 тысяч GPU
AP Photo/Focke Strangmann

Комиссия по формированию государственной политики в сфере искусственного интеллекта под председательством профессора Яакова Нагеля представила правительству свои рекомендации.

Как уже сообщалось ранее, отчет комиссии рекомендует выделить 25 миллиардов шекелей государственных средств на развитие отрасли ИИ-технологий в течение пяти лет (по пять миллиардов шекелей в год).

Значительную часть средств рекомендуется пустить на строительство в Израиле в ближайшие два-три года мощного суперкомпьютера с не менее чем 60 тысячами графических процессоров (GPU), который будет находиться в собственности государства.

Согласно комиссии, не менее 50% вычислительных мощностей должны быть выделены академическим структурам, а остальная часть – обслуживать государственный сектор.

Напомним, что в мае 2025 года компания Nebius, основанная бизнесменом Аркадием Воложем, была выбрана Управлением по инновациям для создания израильского суперкомпьютера. На проект выделен правительственный грант из бюджета Управления по инновациям в размере 160 миллионов шекелей. Новый компьютер будет содержать несколько тысяч GPU.

Для сравнения, на текущий момент единственным суперкомпьютером с таким количеством GPU является Aurora корпорации Intel.

Рекомендации комиссии также включают немедленное создание национального штаба по искусственному интеллекту, подчиняющегося министерству главы правительства и имеющего регулятивные и исполнительные полномочия.

Среди других рекомендаций - инвестиции в человеческий капитал и создание энергетической инфраструктуры для ИИ-мощностей.

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