Гадание на Трампе: как инициативы президента США отразятся на экономике Израиля. Обзор

Указы Трампа нервируют рынки и заставляют аналитиков гадать, что будет завтра, а израильская система правосудия выносит приговоры по экономическим делам, возбужденным в середине прошлого десятилетия.

Редакция Newsru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Гадание на Трампе

Одной из главных тем последней недели для израильских экономических изданий были попытки спрогнозировать, что собирается делать новый президент США Дональд Трамп, и как его шаги могут отразиться на Израиле.

Получилось эдакое "гадание на Трампе": включит ли он Израиль в число стран, допущенных к американским ИИ-чипам, будет ли он вводить пошлины на экспорт израильской продукции в США, как будет выглядеть новый договор о военной помощи, смогут ли израильские компании воспользоваться торговой войной между США и Евросоюзом и т.д.

Хотя заголовки после встречи в Белом доме посвящены инициативе Трампа по поводу будущего сектора Газы, немалая часть встречи была уделена экономическим вопросам. Однако за прошедшие сутки никаких особых экономических заголовков из этой встречи не вышло, и дальнейшее гадание зависит от степени пессимизма или оптимизма гадающего.

Пессимисты выражали опасения, что Трамп, проводящий политику сокращения дефицита внешнеторгового баланса США, может повысить пошлины на израильскую продукцию (израильский экспорт в США значительно превышает американский экспорт в Израиль, как в секторе услуг, так и в секторе товаров), однако мне подобный сценарий видится крайне маловероятным. А вот если пошлины будут вводиться не по странам, а по отраслям, то Израиль, скорее всего, послаблений не получит несмотря на близкие отношения, как это уже было в первую каденцию, когда пострадали израильские металлургические предприятия.

Еще один момент, в котором Израиль может пострадать, это продвигаемый OECD международный договор о введении минимального корпоративного налога, позволяющий странам взимать дополнительный налог с глобальных корпораций, если они в своей стране платят меньше определенного минимума. Значительная часть стран Запада уже приняла соответствующее законодательство, Израиль планирует его утверждение в ближайший год. Однако администрация Трампа категорически против, поскольку под удар попадут в первую очередь американские гиганты. В Белом доме угрожают взимать удвоенный налог с действующих в США резидентов стран, которые будут взимать дополнительный налог с американских корпораций. И если США и ЕС не придут к какому-то компромиссу, Израиль может оказаться между молотом и наковальней, поскольку 25-26% израильского экспорта идут в США и 30-31% экспорта – в ЕС.

Некоторые аналитики отмечают, что заявленная политика Трампа повышает шансы на утверждение действующим правительством государственного бюджета, поскольку практически исключает вероятность проблем со стороны партий "Ционут Датит" и "Оцма Иегудит", обещавших уйти в случае прекращения войны в Газе. Однако в данном случае угрозы Бен-Гвира и Смотрича вторичны по сравнению с ультиматумом ортодоксальных партий по поводу Закона о призыве, с которым Трамп вряд ли может что-то поделать. А поскольку возобновление военных действий плохо сочетается с компромиссами в призыве ультраортодоксальных евреев, выйти из этого тупика Биньямину Нетаниягу будет крайне сложно. И мне сложно поверить, что ультраортодоксальные партии согласятся на предложение министра финансов Бецалеля Смотрича "принять госбюджет перед роспуском Кнессета".

Слишком медленное правосудие

Я уже неоднократно поднимал тему низкой эффективности "медленного правосудия" применительно к экономическим преступлениям, и подозреваю, что буду вынужден не раз возвращаться к ней.

На этой неделе Окружной суд Центрального округа в Лоде вынес приговор аудитору авиакомпании "Эль-Аль" Шимону Перецу, отвечавшему за офисы компании в Румынии и Польше.

Перец, вместе с начальницей румынского офиса и еще одним сотрудником, были арестованы в январе 2015 года на основании жалобы, поданной после внутреннего расследования, выявившего множество случаев хищения разнообразными способами от изъятия наличных из кассы до фиктивной отмены билетов с целью получения возврата. Общий ущерб составил 2 миллиона долларов.

На вынесение приговора по делу правоохранительным органам и суду потребовалось 10 лет и внесудебная сделка. Как следствие, суд был вынужден учитывать при вынесении приговора возраст главного обвиняемого и состояние его здоровья и, несмотря на то, что в приговоре подчеркивается тяжесть преступлений, совершенных аудитором, то есть лицом, которому доверен надзор за финансовыми операциями, Перец был приговорен к 14 месяцам тюрьмы, из которых в лучшем случае отсидит 9 месяцев. Соответственно, содействовавшая мошенничеству директор филиала приговорена к 8 месяцам тюрьмы, замененным на общественные работы, а еще один работник получил 4 месяца общественных работ.

В середине января Ашкелонский мировой суд, утвердив внесудебное соглашение, поставил точку под еще одним 11-летним процессом, в рамках которого государственная компания КЦАА и два ее бывших директора обвинялись в по делу об экологической катастрофе в заповеднике Эврона.

В связи с затянувшимся процессом на заместителя генерального директора по инженерным вопросам Шломо Леви и на директора подразделения по технической эксплуатации трубопроводов Хаима Бар-Селу были наложены только штрафы в 35 тысяч и 30 тысяч шекелей, соответственно. Причем для Бар-Селы это вторая экологическая катастрофа. В 2022 году он отделался штрафом за разлив топлива в русле ручья Цин в 2011 году. То дело тоже растянулось на 11 лет и завершилось минимальными наказаниями.

Завершившийся в середине января процесс бывшей предпринимательницы Инбаль Ор, которая в итоге получила 7,5 лет тюрьмы, тоже занял почти 9 лет, включая пять лет только судебного процесса.