В США 20 тысяч госслужащих уволились в обмен на зарплаты до сентября

Согласно данным агентства Bloomberg, около 20 тысяч федеральных служащих (1%) приняли предложение новой президентской администрации и подали в отставку, получив обязательство выплаты 8 месячных зарплат.

Напомним, что срок действия предложения истекает завтра.

Работникам, остающимся на госслужбе, будет запрещена удаленная работа, и они будут обязаны вернуться на работу в офисы в полном объеме. При этом в администрации Трампа предупредили, что если к программе добровольного ухода не присоединятся достаточно работников, будут проведены дополнительные сокращения.

В общей сложности планируется сократить около 10% федеральных служащих.