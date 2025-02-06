Kimberly-Clark оштрафована на 14 млн шекелей за нарушения Закона о рынке продуктов питания

Израильское антимонопольное управление объявило о наложении на компанию Kimberly-Clark штрафа в размере 13,8 миллиона шекелей за серию нарушений Закона о конкуренции на рынке продуктов питания.

В частности, компания признала себя виновной в нарушения статей закона, касающихся вмешательства в выставочные площади, рекомендаций розничных цен на свою продукцию у ритейлеров, осуществления платежей ритейлерам не в качестве скидок на продаваемую им продукцию, и вмешательства в деятельность ритейлера по покупке или продаже товаров, поставляемых другим поставщиком через параллельный импорт.

Kimberly-Clark – уже 14-я компания, которая заплатит штраф в рамках расследования, начатого антимонопольным управлением в 2022 году. Общая сумма штрафов превысила 100 миллионов шекелей. Самые крупные штрафы заплатили компании "Нетто" (18,2 млн шекелей), "Сугат" (18 млн шекелей) и "Сано" (16 млн шекелей).