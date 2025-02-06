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Экономика

Минсвязи отменил ограничения на частный импорт камер безопасности и "умных" дверных звонков

Импорт и экспорт
время публикации: 06 февраля 2025 г., 10:45 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 10:45
Минсвязи отменил ограничения на частный импорт камер безопасности и "умных" дверных звонков
Photo by Yonatan Sindel/Flash90

Министр связи Шломо Кареи подписал указ, разрешающий свободный импорт в Израиль камер видеонаблюдения и умных дверных звонков.

До сих пор импорт этих товаров требовал получения разрешения от минсвязи, что усложняло и затрудняло их заказ с сайтов, осуществляющих прямую доставку в Израиль.

На текущий момент от необходимости в получении разрешения освобожден индивидуальный импорт. В дальнейшем министерство намерено отменить необходимость в получении разрешений и для коммерческого импорта.

По данным министерства связи, в 2024 году в страну было импортировано около 50 000 камер наблюдения и "умных звонков". Эти продукты составляют около 35% товаров, требующих разрешения на личный импорт от министерства связи.

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