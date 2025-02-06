Суд арестовал 20 миллионов шекелей из денег ПА по иску семьи Рины Шнерб

Иерусалимский окружной суд удовлетворил ходатайство семьи Рины Шнерб, погибшей в теракте в сентябре 2019 года в возрасте 16 лет, и наложил арест на сумму в 20 миллионов шекелей из налогов, собираемых Израилем для Палестинской автономии.

Ходатайство было подано в рамках иска, основанного на Законе о выплате компенсаций жертвам террора (показательные санкции), вступившем в силе летом 2024 года.

Сумма иска рассчитана исходя из 10 миллионов шекелей компенсации за гибель Рины и 5 миллионов шекелей за инвалидность ее отца и брата.

23 августа рядом с источником Эйн-Бувин около поселка Долев (южная Самария, региональный совет Мате-Биньямин) сработало взрывное устройство. В результате взрыва погибла 17-летняя израильтянка, Рина Шнерб. 19-летний брат Рины, Двир Хаим, получил тяжелые ранения. 46-летний раввин Эйтан Шнерб, отец Рины, получил ранения средней степени тяжести.

Эйтан Шнерб рассказал, что он, вместе с Двиром и Риной, пришел к источнику Эйн-Бувин около 10 часов утра. Его удивило, что в пятницу утром это популярное место отдыха было безлюдным. Взрыв раздался, когда семья шла от машины к источнику. По словам Эйтана Шнерба, основной удар приняла на себя Рина.

Теракт рядом с источником Эйн-Бувин был совершен с применением самодельного взрывного устройства с дополнительными поражающими предметами.

Месяц спустя были задержаны четверых террористов, причастных к взрыву. Все задержанные были боевиками "Народного фронта освобождения Палестины". Все они проживали в районе Рамаллы и планировали новые теракты, в том числе похищения израильтян.