МНБ: на 35% общественных территорий Бней-Брака есть незаконные постройки

Проверка, проведенная Управлением по борьбе с незаконным захватом земель при министерстве национальной безопасности на 191 общественном участке в Бней-Браке, выявила наличие незаконного строительства на 65 из них.

Фактически речь идет о незаконных постройках на 35% парков и открытых площадей в городе.

В отчете управления говорится, что речь идет о беспрецедентном уровне незаконного строительства в городе, представляющем угрозу населению и лишающем населения возможности пользоваться открытыми пространствами.