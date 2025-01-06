МНБ: на 35% общественных территорий Бней-Брака есть незаконные постройки
время публикации: 06 января 2025 г., 12:09 | последнее обновление: 06 января 2025 г., 12:09
Проверка, проведенная Управлением по борьбе с незаконным захватом земель при министерстве национальной безопасности на 191 общественном участке в Бней-Браке, выявила наличие незаконного строительства на 65 из них.
Фактически речь идет о незаконных постройках на 35% парков и открытых площадей в городе.
В отчете управления говорится, что речь идет о беспрецедентном уровне незаконного строительства в городе, представляющем угрозу населению и лишающем населения возможности пользоваться открытыми пространствами.