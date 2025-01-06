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Экономика

МНБ: на 35% общественных территорий Бней-Брака есть незаконные постройки

Недвижимость
время публикации: 06 января 2025 г., 12:09 | последнее обновление: 06 января 2025 г., 12:09
МНБ: на 35% общественных территорий Бней-Брака есть незаконные постройки
Yossi Zamir/Flash90

Проверка, проведенная Управлением по борьбе с незаконным захватом земель при министерстве национальной безопасности на 191 общественном участке в Бней-Браке, выявила наличие незаконного строительства на 65 из них.

Фактически речь идет о незаконных постройках на 35% парков и открытых площадей в городе.

В отчете управления говорится, что речь идет о беспрецедентном уровне незаконного строительства в городе, представляющем угрозу населению и лишающем населения возможности пользоваться открытыми пространствами.

Экономика
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