x
06 января 2025
|
последняя новость: 13:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 января 2025
|
06 января 2025
|
последняя новость: 13:10
06 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Комиссия не одобрила предложенную Мири Регев кандидатуру на пост главы "Нетивей Аялон"

Госсектор
Назначения
Транспорт
время публикации: 06 января 2025 г., 11:59 | последнее обновление: 06 января 2025 г., 11:59
Комиссия не одобрила предложенную Мири Регев кандидатуру на пост главы "Нетивей Аялон"
Chaim Goldberg/Flash90

Комиссия по проверке назначений высокопоставленных госслужащих отказалась утвердить кандидатуру Нурит Дабуш на должность главы компании "Нетивей Аялон", аргументировав свое решение несоответствием предлагаемой кандидатуры "особым потребностям компании и размеру компании".

Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, кандидатуру Нурит Дабуш продвигает министр транспорта Мири Регев: ранее Регев отказалась продлевать каденцию нынешней руководительницы "Нетивей Аялон" Максин Фасберг, которую назначила предшественница Регев на министерском посту Мерав Михаэли.

Ожидается, что Нурит Дабуш опротестует решение комиссии по назначениям. Нурит Дабуш ранее занимала ряд руководящих должностей на государственной службе и в бизнес-секторе, она входила в совет директоров госкомпании "Хоце Исраэль", входит в состав совета директоров банка "Яхав", ранее она возглавляла Второе управление телерадиовещание и была председателем совета директоров театра "Габима".

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 31 октября 2024

Гилад Эрдан сменит Амира Переца на должности главы "Авиационной промышленности"
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 08 октября 2024

После двух лет выбора гендиректора метро минфин и минтранс решили начать процесс выбора заново
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 сентября 2024

Тали Готлиб претендовала на пост госпрокурора: "Я бы систему "рука руку моет" не поддерживала!"