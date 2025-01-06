Комиссия не одобрила предложенную Мири Регев кандидатуру на пост главы "Нетивей Аялон"

Комиссия по проверке назначений высокопоставленных госслужащих отказалась утвердить кандидатуру Нурит Дабуш на должность главы компании "Нетивей Аялон", аргументировав свое решение несоответствием предлагаемой кандидатуры "особым потребностям компании и размеру компании".

Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, кандидатуру Нурит Дабуш продвигает министр транспорта Мири Регев: ранее Регев отказалась продлевать каденцию нынешней руководительницы "Нетивей Аялон" Максин Фасберг, которую назначила предшественница Регев на министерском посту Мерав Михаэли.

Ожидается, что Нурит Дабуш опротестует решение комиссии по назначениям. Нурит Дабуш ранее занимала ряд руководящих должностей на государственной службе и в бизнес-секторе, она входила в совет директоров госкомпании "Хоце Исраэль", входит в состав совета директоров банка "Яхав", ранее она возглавляла Второе управление телерадиовещание и была председателем совета директоров театра "Габима".