Сотовые операторы повышают цены на пакеты связи пятого поколения

За последнюю неделю два крупных израильских сотовых оператора, компании "Селком" и "Пелефон", объявили об отмене дешевых пакетов сотовой связи поколения 5G.

Так, самый дешевый пакет "Селкома" будет стоить теперь 49,9 шекелей в месяц, а "Пелефона" – 54,9 шекелей в месяц.

Компания "Пелефон" также объявила, что обладатели сотовых телефонов, поддерживающих технологии поколения 5G, не смогут быть абонентами более дешевых пакетов 4G. Аналитики отмечают, что данное заявление проблематично, поскольку компания не сможет узнать, какой телефон у клиента, без его согласия.

При этом следует подчеркнуть, что сеть 5G покрывает далеко не всю территорию Израиля, а большинству пользователей не нужны на текущий момент те пропускные мощности, которые она предлагает.