x
06 января 2025
|
последняя новость: 23:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 января 2025
|
06 января 2025
|
последняя новость: 23:19
06 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Сотовые операторы повышают цены на пакеты связи пятого поколения

Потребление
Связь
время публикации: 06 января 2025 г., 22:30 | последнее обновление: 06 января 2025 г., 22:30
Сотовые операторы повышают цены на пакеты связи пятого поколения
Flash90

За последнюю неделю два крупных израильских сотовых оператора, компании "Селком" и "Пелефон", объявили об отмене дешевых пакетов сотовой связи поколения 5G.

Так, самый дешевый пакет "Селкома" будет стоить теперь 49,9 шекелей в месяц, а "Пелефона" – 54,9 шекелей в месяц.

Компания "Пелефон" также объявила, что обладатели сотовых телефонов, поддерживающих технологии поколения 5G, не смогут быть абонентами более дешевых пакетов 4G. Аналитики отмечают, что данное заявление проблематично, поскольку компания не сможет узнать, какой телефон у клиента, без его согласия.

При этом следует подчеркнуть, что сеть 5G покрывает далеко не всю территорию Израиля, а большинству пользователей не нужны на текущий момент те пропускные мощности, которые она предлагает.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 февраля 2024

"Пелефон" открыл клиентам доступ к eSIM, "Партнер" обещает присоединиться в ближайшие дни