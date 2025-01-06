275 млрд добавки за 10 лет: комиссия Нагеля опубликовала рекомендации по оборонному бюджету

Комиссия по формированию оборонного бюджета на ближайшие десять лет под руководством профессора Яакова Нагеля передала свой итоговый отчет премьер-министру Биньямину Нетаниягу.

Согласно рекомендации, бюджет министерства обороны следует увеличить на 133 миллиарда шекелей в дополнение к 82 миллиардам добавки, которые минфин уже гарантировал минобороны.

Таким образом, рекомендуемая добавка к бюджету министерства обороны составляет 215 миллиардов шекелей без учета увеличения бюджета отдела по реабилитации раненых, которое оценивается в 60 миллиардов шекелей на ближайшие 10 лет из-за резкого роста количества раненых военнослужащих.

Таким образом, доля оборонного бюджета в ВВП страны в ближайшие 10 лет вырастет приблизительно на 1,5% до 5% от ВВП, больше чем ожидал минфин и меньше, чем требовало министерство обороны.

Из 133 миллиардов шекелей, которые обсуждаются в отчете комиссии, 80 миллиардов рекомендуется направить на укрепление ЦАХАЛа (закупку вооружений и т.д.). Оставшуюся часть ЦАХАЛ сможет распределять между укреплением мощи и нуждами текущей безопасности.

Среди конкретных рекомендаций – добавление 8000 ставок для молодых контрактников для снижения нагрузки на резервистов, отмена привязки зарплат полицейских к зарплатам военных, расширение возможности выбора для контрактников между более высокой зарплатой сейчас или бюджетной пенсией потом, добавление 250 ставок в отделе реабилитации раненых.