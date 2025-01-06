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Экономика

IKEA открывает традиционную распродажу

Потребление
время публикации: 06 января 2025 г., 08:40 | последнее обновление: 06 января 2025 г., 08:40
IKEA открывает традиционную распродажу
Flash90. Фото: Х.Рабинович

Франшиза мебельных магазинов IKEA в Израиле открывает 7 января традиционную зимнюю распродажу, в рамках которой будут существенно снижены цены на 2700 товаров.

Распродажа будет действовать во всех в магазинах сети в Израиле - в Эштаоле, Беэр-Шеве, Кирьят-Ате, Ришон ле-Ционе, Нетании, Тель-Авиве и Петах-Тикве.

Во время распродажи, которая продлится до 5 февраля, посетителям будут также предлагаться скидки в ресторанах IKEA.

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