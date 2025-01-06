Налоговое управление продлило льготу для эвакуированных

Налоговое управление сообщило, что эвакуированные жители населенных пунктов, проживание в которых дает право на налоговую льготу, продолжат получать льготу в 2025 году, несмотря на то, что технически не отвечают критериям закона.

Решение касается тех, кто получал льготу в 2023 и 2024 годах. Для получения льготы необходимо получить от своего муниципалитета справку о статусе жителя за 2023 и 2024 годы.