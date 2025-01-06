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Экономика

Налоговое управление продлило льготу для эвакуированных

Налоги
время публикации: 06 января 2025 г., 11:09 | последнее обновление: 06 января 2025 г., 11:09
Налоговое управление продлило льготу для эвакуированных
Flash90

Налоговое управление сообщило, что эвакуированные жители населенных пунктов, проживание в которых дает право на налоговую льготу, продолжат получать льготу в 2025 году, несмотря на то, что технически не отвечают критериям закона.

Решение касается тех, кто получал льготу в 2023 и 2024 годах. Для получения льготы необходимо получить от своего муниципалитета справку о статусе жителя за 2023 и 2024 годы.

Экономика
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