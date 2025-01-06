В апреле минимальная зарплата резко вырастет

Согласно предварительным расчетам, опубликованным Фондом Берла Каценельсона, в апреле 2025 года минимальная зарплата вырастет на 7,8% до 6340 шекелей в месяц.

По новой формуле минимальная зарплата устанавливается на уровне 47,5% от средней зарплаты по Израилю в период с августа по октябрь предыдущего года.

Согласно ЦСБ, в октябре 2024 года средняя зарплата составила 13316 шекелей брутто в месяц.

Резкий рост средней зарплаты обусловлен дефицитом работников на рынке рабочей силы из-за войны.

Согласно оценке фонда, повышение минимальной зарплаты повлияет на 700 тысяч работников в Израиле.