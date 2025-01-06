"Высоцкий" повышает цены на чай и сладости

Компания "Высоцкий" сообщила о повышении цен на свою продукцию с февраля 2025 года в среднем на 2 шекеля за продукт, что представляет собой подорожание в диапазоне от 5% до 25%.

В частности, упаковка в 100 пакетиков чая подорожает на 2,1 шекеля, 50 пакетиков чая "Эрл Грей" – на 1,5-2 шекеля. Также подорожают такие продукты, как кондитерская плитка, печенье, цветочные чайные смеси и т.д.