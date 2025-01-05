Минфин обнародовал план возвращения жителей севера в свои дома и размер компенсаций

В воскресенье, 5 января, министерство финансов представило план выплаты компенсаций, призванный стимулировать возвращение жителей севера в свои дома.

Планом предусмотрены единовременные выплаты взрослым в размере 15.360 шекелей, детям до 18 лет – 7.680 (детям старше 18 лет будет выплачиваться взрослая компенсация). Кроме того, предусмотрена еще одна выплата на восстановление домов после долгого отсутствия хозяев, ее размер составит 10.000 шекелей – на взрослого, и 5.000 – на ребенка. Таким образом, семья с двумя детьми, согласно этому плану, сможет получить около 76000 шекелей.

По информации издания "Калькалист", реализация плана, общая стоимость которого оценивается в 3,4 миллиарда шекелей, намечена на март 2025 года. Министр в министерстве финансов Зеэв Элькин на пресс-конференции заявил, что финансирование программы будет обеспечено бюджетными источниками, частично из средств министерства финансов, частично из многолетней программы по восстановлению северных районов (это программа все еще находится в процессе работы).

Компенсации будут выплачиваться через Институт национального страхования ("Битуах Леуми").

Для того, чтобы стимулировать возвращение жителей севера в свои дома, при расчете размера компенсации будет учитываться время выезда из оплачиваемой государством гостиницы: покинувшие гостиницы 7 марта – получат компенсацию в полном объеме (15.360 на взрослого и 7.680 – на ребенка). Для покинувших гостиницы после этой даты (с 7 марта по начало апреля) размер компенсации уменьшится в два раза (7.680 для взрослых, 3.840 – на ребенка). При выезде из отеля в период с апреля по май – размер компенсации для взрослого составит 3.840 шекелей, для ребенка – 1.920 шекелей.

Комментируя обещания минифина, из Института национального страхования сообщили, что в данный момент план не утвержден правительством и существует только на бумаге, для его утверждения потребуется несколько месяцев. Ожидается, что выплаты начнутся не раньше мая.