Минфин: расширение критериев права на льготную "арнону" обойдется муниципалитетам в 1,1 млрд шек

Управление главного экономиста министерства финансов раскритиковало опубликованные в апреле постановления МВД касательно изменения порядка предоставления скидки на муниципальный налог.

Согласно анализу минфина, изменения приведут к резкому расширению круга домохозяйств, имеющих право на скидку, с 740 тысяч до 840 тысяч. Кроме того, 91% домохозяйств, уже имеющих право на скидку, будет получать более высокую скидку, и только для 3% домохозяйств по новым правилам размер скидки уменьшится. В результате муниципалитеты недосчитаются 1,1 миллиарда шекелей дохода.

При этом, в минфине подчеркивают, что "основной удар придется на более слабые муниципалитеты, для которых потеря доходов может достигать десятков процентов от бюджета, который они могли бы направить на услуги для жителей".

Также утверждается, что в новой модели значительная часть льгот достанется вовсе не наиболее уязвимым слоям населения, а домохозяйствам среднего класса.

При этом в модель не были включены изменения, касающиеся стимулов для выхода на рынок труда. Скидки предоставляются семьям независимо от степени использования их трудового потенциала, что на практике создает отрицательный стимул к трудоустройству.