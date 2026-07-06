Tesla ограничивает бюджет своих сотрудников на ИИ

Сотрудники корпорации Tesla Илона Маска получили уведомление, что, начиная со следующего понедельника, их использование ИИ-платформ будет ограничено суммой в 200 долларов.

Сотрудникам, которые захотят превысить лимит, потребуется получить специальное разрешение. Ограничение не распространяется на принадлежащую Маску платформу Grok.

Следует отметить, что многие крупные компании, поощрявшие сотрудников максимально использовать ИИ для повышения производительности, обнаружили, что это привело к резкому росту расходов. Одновременно усилились опасения, что сотрудники используют искусственный интеллект даже для выполнения простых задач – лишь для того, чтобы продемонстрировать, что они применяют эту технологию.

В последние месяцы компании начали ограничивать расходы сотрудников на ИИ. В частности, ограничительные меры предприняли Uber, Meta, Walmart.