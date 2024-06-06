"Экономика по Жванецкому", бюрократия и дефицит врачей, снижение цен на бензин. Обзор за неделю

Редакция Newsru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Десятки квадратных километров сожженных посевов и садов на севере, недопуск Францией семи десятков израильских оборонных компаний к участию в крупнейшем ежегодном событии на рынке вооружений – выставке Eurosatory, рост стоимости потребительской корзины на 6% по сравнению с прошлым годом и не самые удачные высказывания израильских политиков и чиновников от экономики формировали негативный фон экономических новостей уходящей недели. Однако были и позитивные новости, которые тоже не стоит упускать из виду.

Экономика по Жванецкому

Заявление главы национального совета по экономике и экономического советника правительства профессора Ави Симхона о том, что нельзя ни в коем случае повышать налоги, "тем более что экономика уже восстанавливается, и уже в ближайшее время экономические данные Израиля покажут значительное улучшение", заставило вспомнить легендарный монолог Михаила Жванецкого. Особенно на фоне слов председателя Банка Израиля профессора Амира Ярона, предупредившего о возобновлении роста инфляции и посетовавшего на то, что даже те меры по сокращению дефицита госбюджета, которые правительство утвердило, реализуются лишь частично. Председатель финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни вызвал недоумение многих, поинтересовавшись у депутатов от оппозиции, почему Израилю не снизили кредитный рейтинг, если с экономикой все так плохо, как они утверждают (если кто забыл, два из трех агентств снизили кредитный рейтинг и во всех трех агентствах прогноз на рейтинг остается негативным). Позднее канцелярия Гафни разъяснила, что он имел в виду компанию Fitch, не ставшую снижать кредитный рейтинг.

Разумеется, я не призываю население следовать сценарию Жванецкого и бежать закупать соль, спички и гречку (полагаю, многие уже сделали запас после пары не самых удачных выступлений Командования тылом ЦАХАЛа в первые месяцы войны), и готов признать, что Гафни знал о снижении кредитного рейтинга и просто неудачно выразился, так же, как и министр транспорта Мири Регев. Однако совокупность таких высказываний представителей власти негативно влияет на экономику, в которой психологический фактор играет очень важную роль.

Два года ожидания

689 дней в среднем ждут рассмотрения 3808 протестов, поданных на строительные проекты с 2020 года. Из них 3249 протестов, в которых оспаривается размер муниципальных сборов, ожидают рассмотрения в среднем уже 713 дней, то есть фактически два года.

Средний срок рассмотрения протестов, по которым решение было вынесено, составил 258 дней. При этом по закону апелляционная комиссия должна принять решение ответ в течение 90 дней с момента подачи. Каждый такой застрявший протест означает, что застройщик не может продолжать продвижение проекта, вынужден нести дополнительные расходы, которые в итоге перекладываются на покупателя.

В общей сложности в стране действуют шесть апелляционных комиссий, в каждой из которых – пять членов. В среднем за последние пять лет каждая комиссия получила около 450 протестов. Однако собираются комиссии не каждый день, а их председатели имеют право заниматься дополнительной деятельностью параллельно с руководством комиссией.

Полагаю, это прекрасный пример того, куда правительство может приложить анонсируемые им усилия по борьбе с бюрократией.

С задержкой на десятилетие

В последние пятнадцать лет только ленивый не говорил о нехватке врачей в Израиле на фоне ухода на пенсию массы врачей "большой алии". Одной из причин нехватки было малое количество мест обучения в Израиле. Хотя возрастной состав израильских врачей не был тайной, потребовалось десять лет, чтобы увеличить количество начинающих обучение с 530 в 2010 году до 810 в 2020 году, и еще четыре года, чтобы довести их количество до 1200 в ближайшем 2024/2025 учебном году. Однако врачами-специалистами большинство из них станет ближе к середине следующего десятилетия.

На этой неделе в Хайфе началось строительство медицинского факультета Хайфского университета, который должен принять первых 60 студентов уже в 2025/2026 учебном году, а через год начнет принимать по 150 студентов. Частный университет Райхмана также находится в процессе создания собственного медицинского факультета, после чего в Израиле не останется университетов, за исключением Открытого университета, не имеющих своего медфака.

Министерство здравоохранения на этой неделе объявило о совместной с организацией Joint программе финансирования обучения медицине за границей для студентов, не сумевших попасть в израильские вузы. В программу, предназначенную для студентов, не имеющих возможности оплатить обучение за границей самостоятельно, включены 23 медицинских факультета в Италии, Венгрии, Литве, Словакии, Чехии и Хорватии. Разумеется, условием субсидирования является обязательство возвращения для работы в Израиль после окончания учебы.

Новые меры должны довести общее число студентов-медиков, начинающих обучение в Израиле или за счет минздрава до 2000 человек к 2030 году. Эти меры должны обеспечить более стабильное обновление кадрового состава израильской медицины, в меньшей мере зависящее от потока врачей-репатриантов и от количества возвращающихся в Израиль после обучения за границей.

При этом следует держать в уме, что открытие медицинских факультетов – только часть работы. До 2023 года министерство здравоохранения и профсоюз врачей не имели никакой информации о количестве врачей, проходящих ординатуру по той или иной специализации. В результате в одних специализациях образовалась очередь из врачей, ожидающих начала учебы и большое количество специалистов на рынке, а в других – считаные единицы специалистов и большие очереди пациентов. С прошлого года ординаторов обязали уведомлять о выбранной специализации, а минздрав получил особый бюджет для привлечения молодых врачей в дефицитные специализации.

Изменение баланса на рынке нефти

Приятные для израильтян новости принес на этой неделе рынок нефти. Устойчивое снижение цен на "черное золото" привело к первому с начала года снижению цен на бензин сразу на 38 агорот за литр. Цены на нефть продолжают снижаться, несмотря на все обостряющуюся ситуацию на Ближнем Востоке. И даже решение OPEC+ продлить ограничение добычи, объявленное в апреле этого года, с декабря 2024 года до декабря 2025 года, не смогло удержать цены от дополнительного падения.

Несмотря на усилия нефтяного картеля довести цены на нефть до уровня 90 долларов за баррель, эталонная марка Brent торгуется ниже 80 долларов за баррель, а марка WTI вплотную к 70 долларам за баррель. Эта тенденция является следствием сочетания нескольких факторов, одним из которых является показатель добычи нефти в США. С октября 2023 года этот показатель ни разу не опускался ниже 13 миллионов баррелей в сутки, тогда как в 2022 году добыча составляла 11,5-12,1 миллиона баррелей в сутки. То есть только США добавили на мировой рынок миллион баррелей в сутки, и рассчитывают прибавить еще 800 тысяч баррелей в сутки в 2025 году. К этому следует добавить 650 миллионов баррелей в сутки, которые начала поставлять на рынок Гайана, а также рост добычи нефти Канадой и Бразилией, не входящими в OPEC+.

К этому следует добавить снижение прогнозов по темпам роста глобальной экономики, и в первую очередь – Китая, США и Германии, означающее снижение спроса на нефть. Как следствие, ограничения на добычу, введенные OPEC, оказываются недостаточными для поддержания цен на желаемом уровне, зато приводят к потере доли мирового рынка. Видимо поэтому, продлив одно сокращение добычи, картель объявил, что с начала 2025 года начнет постепенно отменять другое сокращение, введенное полгода назад. То есть де факто страны OPEC+ сигнализировали, что начнут увеличивать добычу нефти.