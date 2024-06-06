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Израильская "Авиационная промышленность" представила новые крылатые ракеты "Демон ветра"

время публикации: 06 июня 2024 г., 11:24 | последнее обновление: 06 июня 2024 г., 11:24
Израильская "Авиационная промышленность" представила новые крылатые ракеты "Демон ветра"
Фото: Авиационная промышленность

Израильский оборонный концерн "Авиационная промышленность" (IAI) представила новую крылатую ракету "Демон ветра" ("Шед а-Руах") с дальностью полета до 200 километров.

Ракета предназначена для запуска с воздушной платформы (самолет, вертолет) и поражения широкого спектра целей на различных дистанциях с привлечением минимальных ресурсов.

Ракета движется на малых высотах, что позволяет ей уйти от радаров. Вес ракеты – 140 килограммов, точность попадания в цель – 1 метр, системы наведения на цель – электрооптическая, инфракрасная, полуактивная лазерного наведения, автоматическое распознавание целей, ручное управление.

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