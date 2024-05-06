Рабком "Авиационной промышленности" угрожает сорвать поставку "Хец-3" Германии

Рабочий комитет государственного оборонного концерна "Авиационная промышленность" намерен ввести забастовочные санкции, способные сорвать поставку Германии систем ПРО "Хец-3" общей стоимостью 4 миллиарда евро.

Причина забастовочных санкций – требование отдела зарплат госслужащих в министерстве финансов, чтобы работники концерна вернули в госказну надбавки к зарплатам, полученные с нарушением регламента.

По утверждению минфина, речь идет о сумме в несколько сотен миллионов шекелей за период с 2018 года. В рабочем комитете выступают категорически против требования минфина.

Как сообщает "Калькалист", в рабкоме угрожают полностью остановить работы по производству батарей "Хец-3" для Германии, перенаправив освободившиеся ресурсы на производство аналогичных батарей для нужд ЦАХАЛа. Также планируется полный запрет на поездки за границу, связанные со сделкой по продаже "Хец-3" Германии. Руководство концерна поддерживает позицию рабкома из опасения, что работники, от которых потребуют вернуть часть зарплат, могут уйти в другие компании.