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Рабком "Авиационной промышленности" угрожает сорвать поставку "Хец-3" Германии

время публикации: 06 мая 2024 г., 09:18 | последнее обновление: 06 мая 2024 г., 09:18
Рабком "Авиационной промышленности" угрожает сорвать поставку "Хец-3" Германии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Рабочий комитет государственного оборонного концерна "Авиационная промышленность" намерен ввести забастовочные санкции, способные сорвать поставку Германии систем ПРО "Хец-3" общей стоимостью 4 миллиарда евро.

Причина забастовочных санкций – требование отдела зарплат госслужащих в министерстве финансов, чтобы работники концерна вернули в госказну надбавки к зарплатам, полученные с нарушением регламента.

По утверждению минфина, речь идет о сумме в несколько сотен миллионов шекелей за период с 2018 года. В рабочем комитете выступают категорически против требования минфина.

Как сообщает "Калькалист", в рабкоме угрожают полностью остановить работы по производству батарей "Хец-3" для Германии, перенаправив освободившиеся ресурсы на производство аналогичных батарей для нужд ЦАХАЛа. Также планируется полный запрет на поездки за границу, связанные со сделкой по продаже "Хец-3" Германии. Руководство концерна поддерживает позицию рабкома из опасения, что работники, от которых потребуют вернуть часть зарплат, могут уйти в другие компании.

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