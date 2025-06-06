x
06 июня 2025
|
последняя новость: 07:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 июня 2025
|
06 июня 2025
|
последняя новость: 07:51
06 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Тариф электроэнергии вырастет, чтобы вернуть долг "Хеврат Хашмаль"

Цены
время публикации: 06 июня 2025 г., 07:14 | последнее обновление: 06 июня 2025 г., 07:14
Тариф электроэнергии вырастет, чтобы вернуть долг "Хеврат Хашмаль"
Nati Shohat/Flash90

По условиям приватизации электростанции "Эшколь", за которую государство получило 9 миллиардов шекелей, часть вырученных денег должна была пойти в бюджет Израильской электрической компании ("Хеврат Хашмаль").

"Хеврат Хашмаль" должна была получить стоимость земли, на которой расположена электростанция, установленную внешним оценщиком. Как сообщает The Marker, на этой неделе была опубликована оценка стоимости – 1,74 миллиарда шекелей.

Из этой суммы государство выплатило "Хеврат Хашмаль" 508 миллионов шекелей, отложенных из вырученных за приватизацию миллиардов. Однако остальные деньги уже потрачены на смягчение повышения тарифов на электричество.

Поэтому оставшийся долг в 1,23 миллиарда шекелей "Хеврат Хашмаль" получит посредством повышения тарифов на 1,4% в рассрочку на три года. Кроме того, компания оставит у себя 100 миллионов шекелей залога компании "Далия Энергия", удержанных после того, как компания не смогла обеспечить финансовое сопровождение покупки электростанции.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 26 декабря 2024

Электричество подорожает в январе на 3,5%