Тариф электроэнергии вырастет, чтобы вернуть долг "Хеврат Хашмаль"

По условиям приватизации электростанции "Эшколь", за которую государство получило 9 миллиардов шекелей, часть вырученных денег должна была пойти в бюджет Израильской электрической компании ("Хеврат Хашмаль").

"Хеврат Хашмаль" должна была получить стоимость земли, на которой расположена электростанция, установленную внешним оценщиком. Как сообщает The Marker, на этой неделе была опубликована оценка стоимости – 1,74 миллиарда шекелей.

Из этой суммы государство выплатило "Хеврат Хашмаль" 508 миллионов шекелей, отложенных из вырученных за приватизацию миллиардов. Однако остальные деньги уже потрачены на смягчение повышения тарифов на электричество.

Поэтому оставшийся долг в 1,23 миллиарда шекелей "Хеврат Хашмаль" получит посредством повышения тарифов на 1,4% в рассрочку на три года. Кроме того, компания оставит у себя 100 миллионов шекелей залога компании "Далия Энергия", удержанных после того, как компания не смогла обеспечить финансовое сопровождение покупки электростанции.