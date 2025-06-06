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Экономика

Volkswagen хочет построить завод в Египте

Египет
Автомобили
время публикации: 06 июня 2025 г., 08:54 | последнее обновление: 06 июня 2025 г., 08:54
Volkswagen хочет построить завод в Египте
AP Photo/David Zalubowski

Германский автомобильный концерн Volkswagen ведет переговоры об открытии своего завода в Египте, который будет обслуживать рынки Африки и Ближнего Востока.

Согласно публикациям в германской прессе, на первом этапе концерн скорее всего купит конвейер у кого-либо из других действующих в Египте производителей, а затем построит собственный завод.

На текущий момент в Египте имеются предприятия по сборке автомобилей 15 производителей.

Экономика
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