Volkswagen хочет построить завод в Египте
время публикации: 06 июня 2025 г., 08:54 | последнее обновление: 06 июня 2025 г., 08:54
Германский автомобильный концерн Volkswagen ведет переговоры об открытии своего завода в Египте, который будет обслуживать рынки Африки и Ближнего Востока.
Согласно публикациям в германской прессе, на первом этапе концерн скорее всего купит конвейер у кого-либо из других действующих в Египте производителей, а затем построит собственный завод.
На текущий момент в Египте имеются предприятия по сборке автомобилей 15 производителей.