Латвия покупает у Израиля противотанковые ракеты

Министерство обороны Латвии объявило о покупке новой партии израильских противотанковых ракет Spike производства оборонного концерна "Рафаэль".

Стоимость сделки – 81 миллион евро, срок поставки – 2028 год. По условиям сделки, 30% объема работ должны достаться эстонским предприятиям.

Это вторая покупка Spike для латвийской армии. В 2018 году страна подписала договор на покупку ракет на 105 миллионов евро со сроком поставки до 2023 года.