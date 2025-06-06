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Экономика

Латвия покупает у Израиля противотанковые ракеты

Оборонка
Латвия
время публикации: 06 июня 2025 г., 08:10 | последнее обновление: 06 июня 2025 г., 08:10
Латвия покупает у Израиля противотанковые ракеты
Wikipedia.org. Фото: Dave1185

Министерство обороны Латвии объявило о покупке новой партии израильских противотанковых ракет Spike производства оборонного концерна "Рафаэль".

Стоимость сделки – 81 миллион евро, срок поставки – 2028 год. По условиям сделки, 30% объема работ должны достаться эстонским предприятиям.

Это вторая покупка Spike для латвийской армии. В 2018 году страна подписала договор на покупку ракет на 105 миллионов евро со сроком поставки до 2023 года.

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Латвия покупает у Израиля противотанковые ракеты Spike