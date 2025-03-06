Авиакомпании группы Lufthansa удвоили число рейсов в Израиль

Германская авиакомпания Lufthansa объявила, что она и ее дочерние компании Swiss Air, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Eurowings практически удваивают число рейсов в Израиль – с 35 полетов до 65 полетов в неделю.

Lufthansa будет выполнять по два рейса в сутки из Франкфурта и Мюнхена, Swiss Air – рейс в сутки из Цюриха, Austrian Airlines – два рейса в сутки из Вены, Brussels Airlines – шесть рейсов в неделю из Брюсселя, Eurowings – три рейса в неделю из Дюссельдорфа и два рейса в неделю из Гамбурга.