Отменено строительство отелей на пляже в Ашдоде – слишком близко к линии берега

Апелляционная комиссия Южного округа удовлетворила апелляцию природоохранных организаций, и отменила планы строительства отелей на ашдодском пляже Лидо на расстоянии менее 100 метров от берега.

Речь идет о двух старых планах, уже утвержденных в 2004 и 2015 годах, по строительству отелей на расстоянии 66 и 62 метров от линии берега. Однако застройщик, компания "Офек Ашкаот", подала новые планы, являющиеся существенным расширением старых, с целью увеличения доходности.

Апелляционная комиссия постановила, что мэрия Ашдода не рассмотрела альтернативные планы строительства этих отелей без нанесения финансового ущерба подрядчику, и утверждение новых планов муниципальной комиссией по проектированию и строительству являлось нарушением действующего закона (запрещающего строительство на расстоянии менее 100 метров от берега) и постановления Верховного суда касательно защиты пляжей и линии берега.