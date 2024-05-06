x
06 мая 2024
|
последняя новость: 07:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 мая 2024
|
06 мая 2024
|
последняя новость: 07:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

ЦСБ Израиля: средняя зарплата по стране и в хайтеке достигли рекордных уровней

время публикации: 06 мая 2024 г., 07:14 | последнее обновление: 06 мая 2024 г., 07:14
ЦСБ Израиля: средняя зарплата по стране и в хайтеке достигли рекордных уровней
Flash90/Abed Rahim Khatib

Согласно данным Центрального статистического бюро, в марте 2024 года средняя заработная плата в Израиле выросла на 4,2% по сравнению с февралем и впервые превысила отметку в 14000 шекелей и составила 14108 шекелей брутто.

Рост средней зарплаты по сравнению с прошлым мартом составил 9,7% (при нейтрализации одноразовой выплаты госсужащим год назад).

Средняя заработная плата в секторе высоких технологий выросла в феврале 2024 года на 12,7% по сравнению с январем и на 13,2% по сравнению с февралем 2023 года, и составила 33.964 шекеля в месяц брутто, что также является рекордным показателем.

Средняя зарплата программиста впервые превысила 35 тысяч шекелей и составила 35.182 шекеля в месяц брутто, что на 12,3% больше чем год назад. Средняя зарплата в научно-исследовательском сегменте хайтека (R&D) выросла за год на 37% и составила 44.670 шекелей в месяц.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 04 апреля 2024

Средняя зарплата в израильском хайтеке в январе существенно снизилась
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 01 апреля 2024

Минимальная зарплата в Израиле повышена на 5,5%
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 04 марта 2024

Средняя зарплата за 2023 год выросла на 6,1% и достигла 12860 шекелей в месяц