ЦСБ Израиля: средняя зарплата по стране и в хайтеке достигли рекордных уровней

Согласно данным Центрального статистического бюро, в марте 2024 года средняя заработная плата в Израиле выросла на 4,2% по сравнению с февралем и впервые превысила отметку в 14000 шекелей и составила 14108 шекелей брутто.

Рост средней зарплаты по сравнению с прошлым мартом составил 9,7% (при нейтрализации одноразовой выплаты госсужащим год назад).

Средняя заработная плата в секторе высоких технологий выросла в феврале 2024 года на 12,7% по сравнению с январем и на 13,2% по сравнению с февралем 2023 года, и составила 33.964 шекеля в месяц брутто, что также является рекордным показателем.

Средняя зарплата программиста впервые превысила 35 тысяч шекелей и составила 35.182 шекеля в месяц брутто, что на 12,3% больше чем год назад. Средняя зарплата в научно-исследовательском сегменте хайтека (R&D) выросла за год на 37% и составила 44.670 шекелей в месяц.