"Эльбит" поставит армии США еще одну партию "Игл дикобраза"
время публикации: 06 мая 2024 г., 09:53 | последнее обновление: 06 мая 2024 г., 09:53
Израильский оборонный концерн "Эльбит Маарахот" сообщил о подписании еще одного контракта на поставку армии США систем активной защиты "Хец Дурбан" ("Игла дикобраза"), в экспортном варианте известной как Iron Fist.
Стоимость сделки – 34 миллиона долларов, срок исполнения – 24 месяца. Системы будут устанавливаться корпорацией General Dynamics на бронетранспортеры Bradley M2A4E1.
Система "Хец Дурбан" используется ЦАХАЛом для защиты тяжелой инженерной техники и бронетранспортеров "Эйтан", а также армиями США, Словакии и Нидерландов.