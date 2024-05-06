"Эльбит" поставит армии США еще одну партию "Игл дикобраза"

Израильский оборонный концерн "Эльбит Маарахот" сообщил о подписании еще одного контракта на поставку армии США систем активной защиты "Хец Дурбан" ("Игла дикобраза"), в экспортном варианте известной как Iron Fist.

Стоимость сделки – 34 миллиона долларов, срок исполнения – 24 месяца. Системы будут устанавливаться корпорацией General Dynamics на бронетранспортеры Bradley M2A4E1.

Система "Хец Дурбан" используется ЦАХАЛом для защиты тяжелой инженерной техники и бронетранспортеров "Эйтан", а также армиями США, Словакии и Нидерландов.