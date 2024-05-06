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"Эльбит" поставит армии США еще одну партию "Игл дикобраза"

время публикации: 06 мая 2024 г., 09:53 | последнее обновление: 06 мая 2024 г., 09:53
"Эльбит" поставит армии США еще одну партию "Игл дикобраза"
Фото NEWSru.co.il

Израильский оборонный концерн "Эльбит Маарахот" сообщил о подписании еще одного контракта на поставку армии США систем активной защиты "Хец Дурбан" ("Игла дикобраза"), в экспортном варианте известной как Iron Fist.

Стоимость сделки – 34 миллиона долларов, срок исполнения – 24 месяца. Системы будут устанавливаться корпорацией General Dynamics на бронетранспортеры Bradley M2A4E1.

Система "Хец Дурбан" используется ЦАХАЛом для защиты тяжелой инженерной техники и бронетранспортеров "Эйтан", а также армиями США, Словакии и Нидерландов.

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