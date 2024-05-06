World Travel Awards назвал лучшие отели Израиля

Организация World Travel Awards опубликовала списки лучших отелей Ближнего Востока на 2024 год, основанные на оценках туристических агентств, специалистов в сфере туризма и туристов из 160 стран мира.

В этом году израильские отели не заняли мест в региональных рейтингах, однако помимо региональных рейтингов организация таже публикует рейтинги для каждой страны в отдельности.

Лучшим отелем Израиля признан Waldorf Astoria в Иерусалиме, отобравший этот титул у тель-авивского отеля Carlton.

В категории лучший бутик-отель Израиля победил тель-авивский The Norman.

В категории гостиниц с номерами-люкс второй год подряд побеждает отель Kempinski в Тель-Авиве.

Отель Carlton, лишившийся победы в главной категории, вернул себе титул лучшего бизнес-отеля Израиля, которым владел в течение 8 лет, однако год назад уступил David Intercontinental.

В свою очередь, David Intercontinental снова признан лучшим отелем для проведения конференций.