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В Израиле началось тестирование новой противоугонной системы Toyota

время публикации: 06 мая 2024 г., 08:20 | последнее обновление: 06 мая 2024 г., 08:30
В Израиле началось тестирование новой противоугонной системы Toyota
Gili Yaari / Flash90

Компания Union Motors, официальный представитель концерна Toyota в Израиле, начал тестирование разработанной концерном новой противоугонной системы, сообщает газета "Калькалист".

Автомобили Toyota пользуются большим спросом в Израиле и в Палестинской автономии и, соответственно, являются одними из наиболее часто угоняемых автомобилей с целью разборки на запчасти.

Согласно сообщению, технология, тестируемая в Израиле, ранее уже была одобрена концерном для поставки на некоторые другие рынки, в частности – в Великобританию.

Технология позволяет предотвратить угон автомобиля, осуществляемый с помощью несанкционированного подключения к внутренней системе связи автомобиля (CANBUS).

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