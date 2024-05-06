В Израиле началось тестирование новой противоугонной системы Toyota

Компания Union Motors, официальный представитель концерна Toyota в Израиле, начал тестирование разработанной концерном новой противоугонной системы, сообщает газета "Калькалист".

Автомобили Toyota пользуются большим спросом в Израиле и в Палестинской автономии и, соответственно, являются одними из наиболее часто угоняемых автомобилей с целью разборки на запчасти.

Согласно сообщению, технология, тестируемая в Израиле, ранее уже была одобрена концерном для поставки на некоторые другие рынки, в частности – в Великобританию.

Технология позволяет предотвратить угон автомобиля, осуществляемый с помощью несанкционированного подключения к внутренней системе связи автомобиля (CANBUS).