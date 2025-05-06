Израиль и Кипр свяжет подводный электрический кабель

Министр энергетики Кипра Георге Папанастасию сообщил, что Израиль и Кипр в скором времени будут соединены подводным электрическим кабелем, что положит конец энергетической изоляции двух стран.

Политик заявил агентству AP, что в скором времени Кипр будет производить четыре гигаватта электричества из углеводородного топлива, а также солнечных и ветровых установок. При этом потребности государства – всего 0,5 гигаватта.

Ветровые турбины и солнечные батареи уже производят гигаватт электричества, однако выданы лицензии на строительство новых мощностей, что позволит довести производство до 2,8 гигаватт. Угольные и газовые электростанции производят 1,4 гигаватт.

Планы прокладки кабеля были подтверждены в ходе недавнего визита в Израиль президента Кипра Никоса Христодулидеса, который встретился с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Стороны согласились в том, что подводная коммуникация станет еще одним свидетельством: Израиль и Кипр – естественный мост между Европой и Ближним Востоком.