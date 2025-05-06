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Экономика

Отменены комиссионные за уплату телефонных счетов с помощью постоянных распоряжений

Связь
время публикации: 06 мая 2025 г., 09:52 | последнее обновление: 06 мая 2025 г., 09:53
Отменены комиссионные за уплату телефонных счетов с помощью постоянных распоряжений
Chen Leopold/Flash90

Министр связи Шломо Караи подписал указ об отмене банковских комиссионных за уплату счетов за услуги связи с помощью постоянных распоряжений ("ораот кева"). Более 10% абонентов платят именно так, и комиссионные достигают десятков процентов.

"Наша политика ясна: мы открывает рынок для конкуренции, ослабляя регуляцию, но в то же время решительно действуем в случаях нарушения прав населения и банковских злоупотреблений, от которых страдают люди. Мы не позволим наносить ущерб слабым слоям, у которых нет кредитных карт", – сообщил министр.

Новая инструкция отменяет комиссионные и позволяет потребителям вносить абонентскую плату заранее – без переплаты за услуги. Министр намерен добиться этого и в отношении компаний кабельного и спутникового телевидения.

Экономика
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