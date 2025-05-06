Великобритания и Индия заключили "историческую" торговую сделку

После трех лет переговоров Великобритания и Индия заключили торговое соглашение, упрощающее экспорт британского виски, автомобилей и других товаров, а также снижающее пошлины на индийскую одежду и обувь, пишет BBC.

На прошлой неделе министр бизнеса и торговли Великобритании Джонатан Рейнольдс встретился в Лондоне с индийским коллегой Пиюшем Гойалом, чтобы завершить переговоры по соглашению. Министерство сообщило, что после вступления соглашения в силу, что может занять до года, британские потребители, скорее всего, получат выгоду от снижения пошлин на индийские товары.

Снижение коснется не только одежды, но и некоторых продуктов питания, таких как замороженные креветки. Правительство также отметило положительное влияние на экономику и создание рабочих мест благодаря увеличению экспорта британских товаров в Индию. Тарифы на джин и виски будут снижены в два раза, до 75%, и в будущем ожидаются дополнительные уменьшения. Пошлины на автомобили, аэрокосмическую продукцию, электротехнику и некоторые продукты питания из Великобритании снизятся до 10%.

Британское правительство уточнило, что соглашение не затрагивает иммиграционную политику, включая условия для индийских студентов в Великобритании. Рейнольдс отметил, что сделка принесет значительные выгоды для британских компаний и потребителей.

В прошлом году торговля между Великобританией и Индией составила 41 млрд фунтов, и, по прогнозам, продолжит расти. Однако правительство ожидает, что соглашение увеличит объем торговли еще на 25,5 млрд фунтов к 2040 году.