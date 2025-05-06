Реформа импорта расширена на товары для кормления младенцев: цены должны снизиться

Вступает в силу четвертый этап реформы импорта "Что хорошо для Европы – хорошо и для Израиля", в рамках которого рынок импорта будет открыт для товаров, предназначенных для кормления младенцев.

Товары, соответствующие стандартам качества ЕС, не должны будут проходить проверку и стандартизацию в Израиле, что позволит расширить ассортимент, увеличить конкуренцию и снизить цены для израильских потребителей.

Среди товаров, включенных в этот этап: соски-пустышки, бутылочки для младенцев, держатели для бутылочек, соски и детские столовые приборы. Министерство экономики оценивает объем этого рынка более чем в 110 миллионов шекелей, причем соски-пустышки занимают около 40% объема рынка, а бутылочки – около 25%.

До сих пор эти товары входили в перечень продукции, требующей длительного и дорогостоящего бюрократического процесса стандартизации и легализации. Благодаря расширению реформы, процесс импорта будет ускорен, в результате чего импортеры будут тратить на 5% меньше.

На данный момент осуществлено три этапа реформы "Что хорошо для Европы, хорошо и для Израиля", и теперь в Израиль можно импортировать сотни соответствующих европейским стандартам товаров, в том числе:

– детские игрушки, в том числе до малышей до трех лет,

– детские коляски, батуты, ходунки,

– мебель для младенцев, включая кровати, манежи, колыбели, стульчики для кормления и приспособления для пеленания,

– велосипеды для взрослых и детей,

– подгузники,

– кухонные комбайны, блендеры и миксеры, фритюрницы, мясорубки и приборы для жарки,

– кофемашины, холодильники, тостеры,

– изделия из стекла и керамики, одноразовая посуда, тампоны, сельскохозяйственная пленка, лестницы, ковры.

В министерстве экономики действует информационный телефонный центр для импортеров – 0747502424.