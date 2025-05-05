Уточненные данные по авиакомпаниям, приостановившим полеты в Израиль

После ракетного обстрела международного аэропорта "Бен Гурион" иностранные авиакомпании внимательно следят за развитием ситуации в Израиле. Многие сообщили о продлении приостановки полетов в Тель-Авив.

Компания Wizz повторно рассмотрит возможность возобновления полетов 8 мая; British Airways – 7 мая; Delta – 7 мая; Ryanair – 7 мая; United Airlines – 9 мая.

Авиакомпания Lufthansa продлила "паузу" на израильском направлении до 11 мая. Это решение касается всех авиакомпаний, входящих в группу, включая Swiss Air, Austrian Airlines, Air Brussels и Eurowings.

Авиакомпании Azerbaijan Airlines – 6 мая; LOT – 6 мая; Aegean Airlines объявят о своем решении относительно полетов в Израиль 6 мая.

Авиакомпания Air Europa – 7 мая; Air France – 13 мая; ITA – 11 мая; Iberia – 6 мая; Transavia Airlines – 13 мая; Air India – 8 мая; Azerbaijan Airlines – 6 мая; LOT – 6 мая; Aegean Airlines – 6 мая.