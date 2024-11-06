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Экономика

Bitcoin подорожал на 9% за сутки, установив новый рекорд

время публикации: 06 ноября 2024 г., 08:53 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 08:53
Bitcoin подорожал на 9% за сутки, установив новый рекорд
AP Photo/Kin Cheung

На фоне дня выборов в США стоимость криптовалюты Bitcoin выросла в цене на 9% и торгуется на уровне 74,8 тысячи долларов, что является рекордным показателем.

При этом в определенный момент торгов стоимость Bitcoin превысила ненадолго отметку в 75000 долларов.

Предыдущий рекорд, 73777 долларов, был установлен 14 сентября.

Напомним, что в начале 2024 года стоимость Bitcoin составляла 44,2 тысячи долларов.

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