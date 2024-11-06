Amazon создаст платформу сравнения цен в Израиле, но не для потребителей

Корпорация Amazon создаст для израильского Управления защиты прав потребителя и честной торговли базу данных для сравнения цен на товары в сетях розничной торговли.

Проект предназначен для работы управления и изначально не будет доступен для потребителей, однако в дальнейшем такая опция будет рассмотрена.

Цель создания базы – автоматизированное выявление нарушений законодательства.