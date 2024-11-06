Amazon создаст платформу сравнения цен в Израиле, но не для потребителей
время публикации: 06 ноября 2024 г., 08:23 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 08:23
Корпорация Amazon создаст для израильского Управления защиты прав потребителя и честной торговли базу данных для сравнения цен на товары в сетях розничной торговли.
Проект предназначен для работы управления и изначально не будет доступен для потребителей, однако в дальнейшем такая опция будет рассмотрена.
Цель создания базы – автоматизированное выявление нарушений законодательства.