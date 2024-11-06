x
06 ноября 2024
|
последняя новость: 08:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 ноября 2024
|
06 ноября 2024
|
последняя новость: 08:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Amazon создаст платформу сравнения цен в Израиле, но не для потребителей

время публикации: 06 ноября 2024 г., 08:23 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 08:23
Amazon создаст платформу сравнения цен в Израиле, но не для потребителей
AP Photo/Damian Dovarganes

Корпорация Amazon создаст для израильского Управления защиты прав потребителя и честной торговли базу данных для сравнения цен на товары в сетях розничной торговли.

Проект предназначен для работы управления и изначально не будет доступен для потребителей, однако в дальнейшем такая опция будет рассмотрена.

Цель создания базы – автоматизированное выявление нарушений законодательства.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 04 ноября 2024

Ханукальные пончики в "Роладине" подорожали на 10-18%
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 23 октября 2024

Баркат распорядился ужесточить проверки на наличие ценников на товарах