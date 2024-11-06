Офис Саара: МИДу будет выделено 545 миллионов шекелей на укрепление имиджа Израиля

Министерство иностранных дел Израиля под руководством нового министра Гидеона Саара получит дополнительный бюджет на 2025 год в размере 545 миллионов шекелей для укрепления международного имиджа Израиля. Бюджет будет направлен, в том числе, на проведение разъяснительной работы за рубежом, взаимодействие с иностранными СМИ, работы в социальных сетях и т.д., сообщает офис Саара.

"В рамках расширения разъяснительной работы МИД планирует организовать масштабные мероприятия в кампусах в США, чтобы изменить отношение к Израилю и его политике. Это будет осуществляться в сотрудничестве с еврейской общиной США, параллельно с деятельностью министерства диаспоры. В качестве министра иностранных дел Гидеон Саар будет принимать постоянное участие в ключевых консультациях по вопросам безопасности и внешней политики, включая иранскую ядерную программу", – передает пресс-служба Саара.