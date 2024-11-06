x
06 ноября 2024
|
последняя новость: 12:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 ноября 2024
|
06 ноября 2024
|
последняя новость: 12:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Офис Саара: МИДу будет выделено 545 миллионов шекелей на укрепление имиджа Израиля

время публикации: 06 ноября 2024 г., 11:41 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 11:45
Офис Саара: МИДу будет выделено 545 миллионов шекелей на укрепление имиджа Израиля
Yonatan Sindel/Flash90

Министерство иностранных дел Израиля под руководством нового министра Гидеона Саара получит дополнительный бюджет на 2025 год в размере 545 миллионов шекелей для укрепления международного имиджа Израиля. Бюджет будет направлен, в том числе, на проведение разъяснительной работы за рубежом, взаимодействие с иностранными СМИ, работы в социальных сетях и т.д., сообщает офис Саара.

"В рамках расширения разъяснительной работы МИД планирует организовать масштабные мероприятия в кампусах в США, чтобы изменить отношение к Израилю и его политике. Это будет осуществляться в сотрудничестве с еврейской общиной США, параллельно с деятельностью министерства диаспоры. В качестве министра иностранных дел Гидеон Саар будет принимать постоянное участие в ключевых консультациях по вопросам безопасности и внешней политики, включая иранскую ядерную программу", – передает пресс-служба Саара.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 ноября 2024

Кац и Саар вступят в новые должности через 48 часов