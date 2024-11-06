Мелких предпринимателей освободили от годовой отчетности и разрешили списывать 30% дохода

Финансовая комиссия Кнессета завершила утверждение постановлений, регулирующих новый статус бизнесов для обложения подоходным налогом – статус мелкого бизнеса ("осек заир").

Новый статус не следует путать со статусом "эсек патур" (бизнес, освобожденный от взимания НДС), хотя в обоих случаях потолок дохода от бизнес-деятельности, дающий право на этот статус, установлен на 120 тысячах шекелей в год брутто.

Также его не следует путать с понятием "малый бизнес" ("эсек катан"), являющимся не налоговым статусом, а экономическим определением.

Бизнес со статусом "осек заир" в плане подоходного налога может иметь как статус "осек патур", так и статус "осек мурше" (бизнес, взимающий НДС).

Закон о создании нового статуса был утвержден еще в 2023 году в рамках закона о государственном регулировании. Утвержденные на этой неделе постановления призваны реализовать его использование.

"Осек заир" имеет право на списание 30% доходов в качестве расходов без необходимости предъявления накладных об этих расходах, что не только упрощает отчетность, но и позволяет сэкономить на налогах тем предпринимателям, деятельность которых не предусматривает значительных постоянных расходов.

Также эти бизнесы в большинстве случаев будут освобождены от подачи регулярных отчетов на протяжении года и декларации об имуществе, а также от выплаты авансов по подоходному налогу. Годовой отчет будет подаваться онлайн на специально созданной для этого платформе.