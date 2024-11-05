"Центр Тауба": национальный расход на патронажный уход вырос вдвое за последние 6 лет

Исследовательский институт социальной политики "Центр Тауба" опубликовал обновленные данные к исследованию о состоянии сферы патронажного ухода в Израиле.

Согласно новым данным, национальный расход (государственный плюс частный) на патронажный уход вырос с 14 миллиардов шекелей в 2018 году до 28 миллиардов шекелей в 2024 году. В том числе рост на 4,4 миллиарда шекелей (18,6%) произошел за последние два года.

Выплаты Ведомства национального страхования по пособиям на патронажный уход также выросли вдвое – с 9,1 миллиарда шекелей в 2018 году до 18,5 миллиардов шекелей в 2024 году.

Количество получателей пособия по патронажному уходу выросло между 2012 и 2024 годом в 2,4 раза. При этом количество пожилых людей в Израиле выросло за этот же период только в 1,5 раза.