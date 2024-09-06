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Экономика

Банк "Апоалим" превращает Bit в кошелек

время публикации: 06 сентября 2024 г., 09:43 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 09:43
Банк "Апоалим" превращает Bit в кошелек
Фото NEWSru.co.il

Банк "Апоалим" объявил, что в принадлежащем ему приложении моментальных платежей Bit появится опция кошелька, на котором суммы могут накапливаться, а не только переводиться на банковский счет.

Новая версия приложения будет доступна с ноября 2024 года. При этом банк "Апоалим" на данный момент не сообщил, будут ли на деньги, лежащие в кошельке, начисляться проценты, как это делается в конкурирующем приложении Paybox.

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