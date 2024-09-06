Банк "Апоалим" превращает Bit в кошелек

Банк "Апоалим" объявил, что в принадлежащем ему приложении моментальных платежей Bit появится опция кошелька, на котором суммы могут накапливаться, а не только переводиться на банковский счет.

Новая версия приложения будет доступна с ноября 2024 года. При этом банк "Апоалим" на данный момент не сообщил, будут ли на деньги, лежащие в кошельке, начисляться проценты, как это делается в конкурирующем приложении Paybox.