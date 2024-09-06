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Экономика

Минфин и минпрос договорились о выделении средств на программы для старшеклассников

время публикации: 06 сентября 2024 г., 07:34 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 07:34

На фоне тупика в переговорах между министерством финансов и организацией учителей старших классов, бастующей с начала учебного года, органы власти согласовали финансирование программы, предназначенной для старшеклассников на период забастовки.

Министерства финансов и образования и Центр местной власти согласовали бюджет в размере 20 шекелей на ребенка в день. Программы, основанные на структурах неформального образования, будут охватывать различные сферы интересов и включать социальные мероприятия, занятия по развитию эмоционального интеллекта и мероприятия по нравственному воспитанию.

Министр образования Йоав Киш заявил, что "на фоне навязанной нам тяжелой войны его ведомство не позволит оставить наших учеников без структуры, не позволит в одночасье разрушить годы тяжелой работы с молодежью из группы риска и не согласится, чтобы дети, эвакуированные из своих домов, оказались застрявшими в комнате без дела".

Экономика
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